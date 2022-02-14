Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Гольяново

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 городской поликлиники № 191 на Амурской улице в столичном районе Гольяново.

"В Москве с каждым месяцем все более и более масштабно разворачивается программа по реконструкции поликлиник - это самая большая программа за всю историю Москвы, включая советское время. Такие объемы реконструкции и капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции сразу по 100 поликлиникам, на следующий год готовится проектно-сметная документация по 68 [зданиям] - таким образом, [порядка] 200 поликлиник включены в работу <…> до 2024 года", - сказал Собянин.

Одновременно после завершения реконструкции в Москве была открыта еще одна поликлиника - филиал № 2 детской городской поликлиники №12 на Шипиловской улице в Орехово-Борисово Северном. Мэр поприветствовал сотрудников поликлиники по видеосвязи.

"Коллеги говорят, что то, что мы делаем, [врачам] нравится, нравится пациентам. Я думаю, что это очень позитивная программа [реконструкции поликлиник], которая необходима как для врачей, чтобы они работали в комфортных условиях, так и для посетителей, которые получат новый сервис, новые возможности - лечебные, диагностические", - добавил мэр.

Собянин также поблагодарил всех сотрудников поликлиник за работу в условиях пандемии коронавируса. "Огромное спасибо всем работникам поликлиник, вы во время этой "волны" [коронавируса], которую мы переживали, по "омикрону", конечно, столкнулись с колоссальными нагрузками, с огромным вызовом для работы амбулаторного звена. Считаю, что вы справились, и сегодня, когда уже идет спад [заболеваемости], смело можно сказать, что московские поликлиники выдержали этот удар и оказали необходимую медицинскую помощь для всех, кто обращался к вам. Спасибо вам огромное", - сказал он.

Мэр отметил, что объемы оказания плановой помощи в Москве восстанавливаются. Собянин подчеркнул, что следует оказывать больше внимания пациентам старшего возраста, которые проходят лечение на дому. "Я думаю, что через неделю мы вообще вернемся уже к нормальной работе", - заключил Собянин.

Обновленная "Моя поликлиника"

Четырехэтажное здание медицинского учреждения в районе Гольяново площадью 3,2 тыс. кв. м было построено в 1967 году. Последние годы в нем размещается филиал № 4 ГП № 191, к которому прикреплено 27,6 тыс. москвичей. Комплексная реконструкция поликлиники была начата в январе 2021 года и заняла чуть больше года, завершившись в феврале 2022 года. На время проведения работ пациенты были переведены в филиал №1 ГП №191 на Чусовской улице.

"В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. Обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. По окончании реконструкции в поликлинике было установлено 1,2 тыс. единиц современного медицинского оборудования, медицинской мебели и инструментов, в том числе закуплены по контрактам жизненного цикла один рентгенографический комплекс, один маммограф, один флюорограф (аппарат типа U-дуга), три аппарата УЗИ. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и ЛОР-врача", - уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Мощность учреждения составляет 558 посещений в смену. В здании поликлиники на Амурской улице работают 77 человек, в том числе 22 врача. Прием ведут врачи общей практики (семейные врачи), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог, а также физиотерапевт и врач ЛФК. Имеются кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, маммографии и рентгенографии.

"В соответствии с новым московским стандартом поликлиник расположение кабинетов врачей по этажам организовано таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создан отдельный вход, что позволяет разделить потоки здоровых и заболевших ОРВИ и тем самым предупредить распространение инфекции", - отметили в мэрии.

Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, ЭКГ, ЭХО-кардиография, бодиплетизмография (исследование функции внешнего дыхания), исследование диффузионной способности легких и другие. Флюорографические исследования теперь будут проводиться на рентген-аппарате типа U-дуга - универсальной цифровой системе, позволяющей выполнять рентгеновские снимки высокого качества разрешения и детализации - с минимальной дозой облучения. За счет особой формы штатива аппарат предоставляет большую свободу в проведении исследований и подходит для получения рентгеновских снимков в различных положениях. Расстояние от излучателя до детектора может изменяться в широких пределах, что позволяет проводить исследования у пациентов любой комплекции (весом до 200 кг, ростом до 2 м).

Кроме того, в поликлинике работает аптечный пункт (льготное лекарственное обеспечение). Для пациентов созданы зоны ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Для врачей и медицинских сестер оборудованы комнаты отдыха. Прилегающая к поликлинике территория благоустроена.