Минюст назвал причину внесения адвоката Ивана Павлова в реестр иноагентов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов признан иностранным агентом из-за того, что сотрудничал со СМИ, которые были также признаны иноагентами, а также получал денежные переводы через зарубежные банки от иностранной организации, запрещенной в РФ. Об этом сказано в соответствующих документах Минюста, с которыми ознакомился ТАСС.

"Адвокат Павлов поддерживал и распространял для неограниченного круга лиц через свои страницы Facebook, Telegram, Twitter. За период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года выявлены факты участия Павлова в создании материалов иностранных средств массовой информации "Радио свобода/Свободная Европа", телеканал "Дождь", Meduza, телеканал "Настоящее Время", - сказано в возражении Минюста на иск Павлова об отмене решения на признание его иноагентом.

Также в документе сказано, что на счет Павлова поступили в конце 2020 года деньги от чешской неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, которая признана в РФ нежелательной. Сам Павлов в своем телеграм-канале заявил, что это было вознаграждение за его адвокатскую деятельность.

В конце ноября 2021 года в реестр иноагентов были включены Павлов и бывшие участники созданной им адвокатской организации "Команда-29" Валерия Ветошкина, Елена Скворцова, Максим Оленичев и Максим Заговора. 28 января нынешнего года Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении на Павлова за нарушение правил деятельности иностранного агента. Протокол отправлен в Куйбышевский районный суд Петербурга. Сам Павлов направил иск в Замоскворецкий суд с требованием отменить решение о включении его в перечень иноагентов.