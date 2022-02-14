Вагон с секретным чатом для знакомств с попутчиками запустили на Киевском направлении МЖД

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) могут совершить поездку в романтическом вагоне на Киевском направлении МЖД. К 14 февраля в нем разместили стикеры с QR-кодами, которые открывают доступ к секретному чату для знакомств с попутчиками, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ЦППК.

"В день влюбленных ЦППК приготовила для пассажиров несколько акций и сюрпризов. На Киевском направлении пассажиры могут совершить поездку в "Вагоне, соединяющем сердца", который будет курсировать в течение суток. Здесь можно познакомиться с попутчиками в специальном секретном чате вагона. В чат ведет QR-код, размещенный на стикерах в салоне. "Свидание" в цифровом формате поможет пассажирам сохранять социальную дистанцию, а сердечки в масках, использованные в оформлении вагона, напомнят о необходимости ношения средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также 14 февраля пассажирам на кассах станции Валентиновка Ярославского направления МЖД будут раздавать открытки-валентинки с пожеланиями добра и любви.

"На информационных табло на 20 станциях Московских центральных диаметров сегодня появились самые трогательные поздравления пассажиров, адресованные любимым. Оставить свои пожелания можно было в комментариях под постом в социальных сетях компании", - отметили в ЦППК.