МВД хочет получать от Минздрава информацию о людях с психическими расстройствами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. МВД РФ планирует попросить Минздрав о предоставлении информации о людях с психическими расстройствами, чтобы предупреждать преступления. Об этом сообщила представитель МВД России Лариса Плотникова.

"Нами прорабатывается вопрос о лицах, страдающих психическими расстройствами. Мы ведем речь, о том, чтобы Минздрав, то есть органы здоавоозранения, информировали о таких лицах органы внутренних дел, для того, чтобы предупредить совершение более тяжких преступлений", - сказала она в Госдуме.

Она также отметила, что в 2021 году людьми с психическим расстройствами было совершено около 7 тыс. общественно опасных деяний. "На сегодняшний день количество лиц данной категории, которые выпадают из поля зрения сотрудников полиции, мы не можем предположить даже примерно", - отметила Плотникова.