В год столетия КЧР в Черкесске откроют соборную мечеть, госфилармонию и ЦМИТ

ЧЕРКЕССК, 14 февраля. /ТАСС/. Открытие соборной мечети Карачаево-Черкесии (КЧР), Центра молодежного инновационного творчества и здания государственной филармонии после капитального ремонта запланировано в год 100-летия республики. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

"В год 100-летия Карачаево-Черкесии преображение ждет нашу столицу - город Черкесск. Во-первых, мы откроем ряд новых соцобъектов, в том числе: Центр молодежного инновационного творчества, обновленные здания Госфилармонии, школы искусств по улице Ворошилова, музыкальной школы №3 на Доватора. В юбилейный для республики год состоится торжественное открытие главной соборной мечети", - написал он.

Темрезов отметил, что в текущем году также будут проведены работы по благоустройству города, в том числе откроется центральный парк со светомузыкальным фонтаном, парк вблизи завода РТИ, сквер на Ленина у дома № 62, на улице Первомайской установят новую иллюминацию. В Черкесске отремонтируют более 15 км дорог, обновят тротуары, заменят освещение на темных участках дорог, проведут ремонт 15 придомовых территорий. Впервые за 12 лет автопарк Черкесска пополнится 20 новыми многофункциональными автобусами. Планируется также установить светящиеся объекты на въездах в город и провести работы по озеленению.

"Важно чтобы к празднованию 100-летия Карачаево-Черкесии были готовы не только в региональной столице, но и в каждом населенном пункте нашей республики. Качественные преобразования должен почувствовать каждый наш житель", - добавил Темрезов.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.