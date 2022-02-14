Около 50 соцобъектов планируют возвести в Сочи до 2030 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти намерены возвести порядка 50 социальных объектов, в том числе школ и детсадов, в Сочи до 2030 года, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"Основной упор в градостроительной политике мы сейчас делаем на возведении социально значимых объектов. До 2030 года их планируем около 50. Эта работа уже приносит результаты - остановлена точечная жилая застройка, появляются новые места в школах и детсадах", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что в ближайшее время власти продолжат резервировать новые земельные участки для возведения соцобъектов в будущем. Это связано в том числе с ростом количества жителей - за десять лет курорт вырос почти вдвое, в Сочи, по предварительным подсчетам, сейчас 720 тыс. человек. А вместе с туристами одномоментно в городе находятся около 1 млн человек.

Власти также организовали совместно с активистами ТОС и депутатами встречи с жителями во всех районах курорта. Сочинцы рассказали и указали на карте, где хотят видеть новые школы, дома культуры, спортплощадки, какие популярные места для отдыха необходимо благоустраивать в микрорайонах в первую очередь, а где создавать новые.

Новый генеральный план Сочи, который определит вектор развития города на 20 лет вперед, будет готов осенью 2023 года.