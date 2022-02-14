В Петербурге автомобилистов могут обязать освобождать дворы для уборки снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга допускают, что со временем автовладельцев могут обязать временно освобождать дворы от машин для уборки снега и наледи. Такое мнение в эфире телеканала "Санкт-Петербург" высказал председатель жилищного комитета города Олег Зотов.

"Я думаю, уже сейчас необходимо ставить вопрос о нормативно-правовом регулировании порядка размещения автомобилей во дворах. Мы уже привыкли к знакам "чет-нечет" на улично-дорожной сети, когда для того, чтобы иметь возможность убрать конкретную улицу, в один из дней недели устанавливается запрет на парковку по той или иной стороне дороги. Я думаю, что через какое-то время мы придем к похожим правилам и в наших дворах, когда один раз в неделю, один раз в месяц или исходя из погодных условий мы будем просить жителей освободить двор от транспорта полностью: переставить в соседний двор или разместить с учетом графика уборки дорожной сети вдоль улиц городских", - сказал Зотов.

Глава комитета отметил, что запаркованность городских дворов - это "ключевая проблема, которая по сути исключает возможность механизированной уборки, которая гораздо эффективнее, дешевле и быстрее, чем уборка ручная".

С начала зимы поступали многочисленные жалобы жителей на организацию очистки городских улиц и дворов от снега и наледи. Они стали поводом для проверки организаций, которые отвечают за зимнюю уборку. В Петербурге 8 февраля в офисах управляющих компаний, коммунальных и дорожных предприятий было проведено 55 обысков, по итогам которых задержаны шесть человек. В организации рейда, итогом которого стало возбуждение 19 уголовных дел о мошенничестве, приняли участие полиция, прокуратура, налоговая инспекция и контрольное управление администрации Санкт-Петербурга.

В конце января вице-губернатор города Анатолий Повелий сообщал, что система уборки улиц и дворов Петербурга будет реконструирована к концу 2022 года. В соответствии с планируемыми изменениями, за уборку внутриквартальных территорий будут ответственны государственные бюджетные учреждения.

По данным Смольного, снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга приняли с начала этого зимнего сезона около 3,4 млн кубометров снега, это абсолютный рекорд за последние десять лет.