Microsoft начнет возвращать сотрудников в офисы с 28 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Компания Microsoft приняла решение о возвращении своих сотрудников на офисный режим работы с 28 февраля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Как рассказали в Microsoft, с начала пандемии в компании разработали систему из шести стадий возвращения к очной работе с учетом показателей заболеваемости коронавирусом и темпах вакцинации. "Основываясь на данном подходе <...> наши производственные мощности перейдут на шестую, финальную стадию гибридной модели работы с 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении. У сотрудников будет 30 дней, чтобы привести в порядок свои дела для перехода на очный порядок работы.

В компании отметили, что значительную роль в принятии такого решения послужили высокие показатели вакцинации в округе Кинг (штат Вашингтон), где проживают большинство сотрудников Microsoft. В кампусе компании в штате Калифорния, офисы также откроются 28 февраля, офисы компании в других уголках страны будут открываться по мере улучшения ситуации с пандемией на местах.

Руководство Microsoft планировало вернуть работников на офисный режим работы еще в октябре прошлого года, однако из-за распространения штаммов ковида "дельта" и "омикрон" несколько раз переносила дату возвращения своих сотрудников на рабочие места.