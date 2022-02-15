В Приморье отменили внутрикраевые авиарейсы из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Внутрирегиональные авиарейсы в Приморском крае отменены во вторник по погодным условиям, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Владивосток.

"Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме, магистральные рейсы принимаем. Внутрикраевые авиарейсы отменяются по погодным условиям", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что уже отменены полеты в Преображение, Кавалерово, Терней, Пластун и Дальнегорск. Ранее в диспетчерской автовокзала Владивостока сообщили об отмене части междугородних автобусных рейсов, в том числе по направлениям на Хабаровск, Находку и в Терней.

Сильный снег продолжается в Приморье и во Владивостоке, где мэрия рекомендовала руководителям предприятий сократить рабочий день до 12:00 (05:00 мск), чтобы отпустить работников пораньше и не создавать сложностей для снегоуборочной техники. Также школы города работают в режиме свободного посещения, отсутствие на уроках не считается прогулом, а в среду они перейдут на дистанционное обучение.

По прогнозам синоптиков, снег во Владивостоке будет идти весь вторник и закончится только в среду. Выпадение осадков будет сопровождаться северным ветром с порывами до 24 м/с. В городе продолжается уборка снега, который начался в понедельник вечером. Оперативные службы Приморского края были приведены в повышенную готовность 14 февраля. По информации синоптиков, к южной части Приморья с севера подошел атмосферный фронт, который вызвал снег. Ожидается усиление ветра до штормовых значений.