Полиция задержала иностранца-дебошира на борту самолета Кемерово-Москва

КЕМЕРОВО, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали нетрезвого пассажира авиарейса из Кемерова в Москву, который конфликтовал с экипажем и отказывался надевать защитную маску. Задержанный является иностранцем, он нарушил режим пребывания на территории РФ, сообщается во вторник на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Задержанным оказался проживающий в Москве 39-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался в присутствии свидетелей. При проверке документов авиапассажира сотрудники транспортной полиции установили, что в декабре прошлого года у него закончился срок регистрации, и он нарушает режим пребывания иностранных граждан в РФ", - говорится в сообщении.

В перелете мужчине было отказано, его доставили в линейный отдел полиции. Также сотрудники правоохранительных органов в отношении задержанного составили протоколы сразу по четырем административным правонарушениям, среди которых появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требований командира самолета, нарушение режима пребывания на территории страны.