Эксперт: развитие онкопомощи в России требует перехода от химии к таргетной терапии

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Важным моментом развития онкологической помощи, в том числе в России, является переход от высокотоксичной и опасной химиотерапии к более направленной, таргетной терапии, сообщил ТАСС главный врач НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, к.м.н Дмитрий Литвинов.

"Сейчас наблюдается общий тренд во всем мире - отходить от стандартной высокотоксичной, опасной, с большим количеством осложнений, химиотерапии и приходить к более точечным ударам с использованием направленной терапии. Конечно, в нашем арсенале еще надолго останутся и стандартная, и высокодозная химиотерапия, лучевая терапия, хирургические операции, но их роль будет постепенно уменьшаться и расти роль таргетных препаратов, в основе действия которых - понимание генетики, биологии развития опухоли. Наша задача - это внедрять на территории РФ эти передовые методы лечения и благодаря нашим связям с иностранными коллегами участвовать в этой разработке", - сообщил он в Международный день детей, больных раком, который отмечается 15 февраля.

Эксперт отметил, что появляются многочисленные разработки, связанные с моноклональными антителами, в том числе к солидным опухолям [опухолевое образование, формирующееся из собственных элементов или иных клеток и имеющее четкие формы и границы]. "Мы еще в клиническую практику с этими технологиями, к сожалению, не шагнули, но подготовку технологии распознавания и киллинга солидных опухолей, мы ведем", - сообщил Литвинов.

По его словам, последние исследования ученых показали, что можно научить собственный иммунитет человека бороться с раковыми клетками.

"Наши планы - продолжать поиск и имплементацию самых эффективных методов и технологий лечения в детской онкологии. Сейчас главный бум связан с пониманием генетических основ развития онкозаболевания и развитием таргетной терапии и иммунотерапии. После известных нобелевских премий стало очевидно, что можно научить иммунитет вновь распознавать раковые клетки и бороться с ними. Сейчас таким методом лечатся, в основном, гемобластозы и некоторые родственные заболевания", - добавил он.

Ближайшие планы

Литвинов также отметил, что для развития новых направлений на базе Центра им. Рогачева строится новый корпус. В частности, он будет оборудован всем необходимым для работы с ядерной медициной. "Мы будем непосредственно сами вырабатывать радиоактивные изотопы, необходимые для диагностики и лечения злокачественных новообразований. У нас планируются две, так называемые, "горячие" палаты для проведения терапии радиоактивными изотопами. Это очень тяжелая технология, которая требует очень высокой степени защиты, это настоящая атомная медицина, поэтому строит корпус структура Росатома. Это технология, которой в нашей стране обладают единичные центры, а уж среди детских - и подавно", - пояснил эксперт.

Кроме того, в новом корпусе будет современная лаборатория клеточных технологий, которая позволит поднять на новый уровень и масштабировать клеточные технологии по борьбе с детским раком, как лейкозами, так и с солидными опухолями. Также корпус позволит расширить коечный фонд и открыть два новых отделения хирургии в области региона головы и шеи. "Это очень востребованная область нейрохирургии и смежных областей и химиотерапевтическое отделение для пациентов с нейроонкологическими заболеваниями, которых вообще в нашей стране практически нет. Этим больным всегда не хватает места в нашей стране, хотя эти заболевания входят в тройку самых распространенных онкологических заболеваний среди детей. Это давно востребованная тема. Там будет специализированные для данных пациентов реанимация и оперблок, они будут оборудованы самыми современными технологиями", - рассказал Литвинов.

"Перед нами поставлена задача к концу 2022 года завершить все технические строительные, лицензионные работы и приблизиться к возможности принять первого пациента в новый корпус. Мы приступили к набору персонала, который нам потребуется, в частности, в отдел ядерной медицины. Дополнительно набираются люди в хирургическую службу, они проходят подготовку, мы активно присматриваемся к нашим ординаторам, там есть перспективные специалисты. Готовится не только врачебный, но и сестринский персонал", - заключил эксперт.