Программа социального воздействия в Приморье за год помогла заключить 200 соцконтрактов

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект социального воздействия в сфере здравоохранение и соцзащиты, который организовали в Приморье год назад при содействии "Почты России", помог нуждающимся гражданам заключить 204 социальных контракта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России".

Задача проекта, исполнителями которого являются почтальоны - изменить подход к оформлению социальных контрактов от заявительного характера к выявительному. При выявлении семей с низким доходом, проживающих в отдаленных и северных территориях края, им помогают оформить социальные контракты.

"С помощью "Почты России" семьи с детьми, имеющие низкий доход, заключили 204 социальных контракта для развития подсобного хозяйства, открытия собственного дела, а также трудоустройства с оплатой обучения по новой специальности. В результате опросов, проведенных почтальонами, выявлено 99 малоимущих семей с детьми, которые ранее не обращались за социальной помощью. Специалисты органов социальной защиты Приморского края оперативно рассмотрели каждую ситуацию и определили комплексное сопровождение таких семей - почти половина из впервые выявленных малоимущих семей с детьми заключили социальный контракт для выхода из трудной жизненной ситуации", - сообщили в пресс-службе.

Директор макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России" Максим Костин отметил, что итоги первого года реализации проекта показали, что жители отдаленных районов доверяют почтальонам. "Мы получили хорошие отклики на предложение воспользоваться социальным контрактом. Наиболее востребованными стали контракты для выхода из трудной жизненной ситуации. Именно поэтому совместно с правительством Приморского края и ВЭБ.РФ мы приняли решение о продлении проектов социального воздействия до 31 июля 2022 года", - сказал Костин.

Еще один проект "Почты России" и краевого правительства позволил гражданам оформить доставку льготных лекарств на дом почтальоном, получателю достаточно один раз обратиться в лечебное учреждение, где он наблюдается, и заявить о своем желании, либо подать соответствующее согласие через своего почтальона. С помощью "Почты России" медорганизации приглашают жителей территорий, участвующих в проекте, на углубленную диспансеризацию.