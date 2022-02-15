В Москве началось клиническое исследование еще одной назальной вакцины от ковида

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Клиническое исследование назальной вакцины от коронавируса, разработанной компанией "Генериум", началось в Москве. В нем примут участие 660 человек, сообщается на сайте мэра столицы.

"Сегодня на базе шести столичных поликлиник мы начали клиническое исследование назальной вакцины, разработанной компанией "Генериум". Всего в нем примут участие 660 человек: около 400 из них - в московских медучреждениях, остальные - в 11 центрах по всей России. Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что клиническое исследование проводится на базе московских поликлиник № 2, 52, 36, 68, 115, 210, а также в 11 центрах в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске и Ярославле. Специалисты изучат безопасность и эффективность назальной вакцины.

Участников исследования разделят на две группы, каждому добровольцу в первый и 21-й день сделают внутримышечную инъекцию и проведут впрыскивание препарата в нос. У одной группы в виде спрея будет исследуемая вакцина, а в виде инъекции используют плацебо, а в другой группе в виде спрея используют плацебо, а с помощью инъекции введут вакцину "Спутник V". Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей 365 дней.

"Перед началом исследования все участники проходят медицинское обследование. Это помогает определить прежнее состояние организма и избежать развития возможных нежелательных явлений. Участником исследования может стать любой здоровый гражданин в возрасте от 18 до 60 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в последние полгода, а также не контактировал с заболевшим в последние 14 дней. Подать заявку на участие в данном клиническом исследовании на базе московских городских поликлиник можно по почте: Vac_gnr@zdrav.mos.ru", - говорится в материале.

Ранее в столице началось клиническое исследование назальной вакцины для профилактики COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Оно проводится на базе четырех медицинских организаций, в том числе двух московских поликлиник: городской поликлиники №2 и диагностического центра №5, а также в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Минздрава России и в научно-исследовательском центре "Экобезопасность".