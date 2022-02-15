Почти 800 млн рублей выделят на ремонт муниципальных дорог в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Почти 800 млн рублей из бюджета Амурской области будет выделено на ремонт местных дорог. Средства распределят между 40 муниципалитетами, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта Амурской области.

"В текущем году на ремонт местных дорог мы распределяем 40 муниципальным образованиям 784,5 млн рублей. Задача муниципальной власти в кратчайшие сроки сформировать перечни первоочередных мероприятий ремонта уличной дорожной сети и заключить соответствующие контракты, чтобы начать дорожные работы с наступлением положительных температур", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра транспорта области Дмитрия Лучникова.

В 2021 году 44 муниципальным образованиям предоставлена субсидия в размере 2,1 млрд рублей. В Тынде, Белогорске, Шимановске, а также Бурейском, Константиновском, Ивановском и Тындинском районах с подрядчиками заключены долгосрочные муниципальные контракты со сроками выполнения большего объема работ до 2024 года. По данным регионального Минтранса, запланированные работы выполняются опережающими темпами. "Таким муниципальным образованиям из областного бюджета будет доведено дополнительное финансирование по мере выполнения работ и подтверждения их качества", - добавили в ведомстве.

В 2021 году отремонтировано 133 км дорог, 41 тыс. кв. м тротуаров, восстановлено 45 км уличного освещения, в том числе дополнительно установлен 1,7 тыс. фонарей и проведены различные дорожные мероприятия.