Эксперт: ограничения для сохранения воблы в Астраханской области необходимо расширять

АСТРАХАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Временный запрет на вылов воблы, планируемый к введению в Астраханской области в 2022 году, является необходимой мерой для сохранения ценного биологического ресурса. Однако ограничительные мероприятия необходимо расширять, чтобы избежать еще большего обвального сокращения данного вида рыбы, сообщил ТАСС во вторник заместитель директора по научной работе Астраханского государственного биосферного заповедника Кирилл Литвинов.

Ранее сообщалось, что в связи с резким снижением запасов воблы до уровня, близкого к критическому, в Астраханской области с 1 по 10 апреля 2022 года будет введен запрет на ее вылов.

"Вобла - это полупроходной вид рыбы, который большую часть жизни проводит в море в Северном Каспии и поднимается в дельту Волги для того, чтобы отметать икру. Отсюда отменные вкусовые качества в сравнении с другими речными рыбами - именно из-за этого вобла и "пострадала". Считаю необходимым наряду с запретом на вылов, что очень своевременно, вводить и ограничения на ее вывоз с территории Астраханской области, а также контролировать ограничения на переработку воблы в местах лова. Многие годы дельта Волги является своеобразной меккой рыбаков-любителей, которые специально сезонно едут к нам "на воблу", - сообщил Литвинов, уточнив, что ежегодно любительский вылов воблы составляет не менее трех-пяти промысловых квот.

По его словам, ежегодно в апреле-начале мая гости Астраханской области, приехавшие в дельту, ставят на берегах палаточные лагеря по 15-20 человек для бесконтрольного вылова воблы с браконьерским целями.

"Ментальность этих людей, которые приезжают к нам, заключается в том, чтобы заготовить воблу впрок - на месте вылова они ее солят, морозят, в том числе вопреки всем санитарным нормам и правилам, из-за чего большая часть такого улова пропадает, даже не выезжая из Астрахани. Возможно, стоит привлечь к делу сохранения воблы и рядовых астраханцев, а также общественные организации, которые смогут сфотографировать такие лагеря и передавать эту информацию контролирующим органам. Вводимые ограничения, конечно, болезненны для людей, для промысловой отрасли, но если мы не ограничим свои аппетиты сейчас, то через несколько лет про этот символ Астраханской области можно просто забыть, и негативный пример с осетровыми у нас у всех перед глазами", - сказал Литвинов.

По словам эксперта, на ежегодное сокращение численности воблы влияет не только бесконтрольный вылов в период нереста, но и неблагоприятный маловодный режим паводков последних лет, причина которого - в сокращении стока Волги, на который практически невозможно повлиять.

О вобле

Вобла - ценная промысловая рыба, которую в России можно поймать только в Астраханской области. Она поставляется во многие регионы России, а также в страны ЕС, Казахстан и Белоруссию. Бренд "Астраханская вобла" был зарегистрирован в Роспатенте ассоциацией рыбопромышленников региона и считается визитной карточкой региона наряду с черной икрой и арбузами.