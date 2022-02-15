В России выявили 166 631 случай заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 166 631, до 14 480 596, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,16%.

В стране за сутки госпитализировали 21 833 человека, что на 108,9% выше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций увеличилось в 80 регионах, снизилось - в пяти субъектах. Днем ранее число госпитализаций составило 10 451.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 704, до 341 635. Днем ранее было зарегистрировано 683 летальных исхода. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,36%, что стало минимумом с 21 мая прошлого года.

За сутки выздоровел после ковида 137 881 человек. Днем ранее этот показатель составлял 97 185. Всего зарегистрировали 11 470 925 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 79,2% от общего числа заразившихся.