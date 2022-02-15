Комитет Госдумы поддержал законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне единогласно рекомендовал нижней палате принять в первом чтении правительственный законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года. Об этом во вторник сообщил журналистам глава комитета Андрей Картаполов.

"Сегодня комитетом Государственной думы по обороне рассмотрен законопроект, который реализует принятое президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] решение об индексации военных пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года. По мнению комитета, принятие данного законопроекта не терпит отлагательств в силу его социальной направленности. С учетом этого депутаты единогласно рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении и в целом", - сказал он.

Кабмин 10 февраля внес в Госдуму законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6% коснется 2,6 млн человек, эти выплаты надо пересчитать с 1 января 2022 года. Глава государства напомнил, что ранее было принято решение в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год.