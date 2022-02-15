Турагенты предупредили о рисках полетов в Таиланд

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Турагенты предупреждают российских туристов о рисках, которые могут возникнуть в результате полета на отдых в Таиланд. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова

"Турагенты предупреждают о рисках нахождения [в Таиланде] в случае положительного ПЦР-теста", - сказала Осипова.

По ее словам, турагенты могут предложить клиентам другие направления для отдыха с более мягкими правилами въезда: Турция, Египет, ОАЭ и Доминикана, но не могут рекомендовать им не ездить в Таиланд.

"Так категорично говорить, что мы не советуем, - я вообще первый раз такое слышу. Другое дело, что именно выбирая Таиланд как страну отдыха для себя, турист должен понимать, что по прилете в страну, например, по сравнению с Эмиратами, [где] турист сдает один тест, то в Таиланде два теста, причем они платные. И, конечно, есть риск, например, ложно-отрицательного или ложно-положительного теста, он всегда есть", - пояснила глава альянса.

В случае положительного теста и отсутствия симптомов заболевания на туриста ляжет дополнительная финансовая нагрузка.

"Туристу нужно будет либо покупать страховку, которая покрывать будет нахождение в обсервации, но она частично покрывает, либо платить свои деньги. Вот чего они боятся", - подчеркнула Осипова.

Рекомендации желающим отдохнуть в Таиланде

Перед полетом в Таиланд необходимо максимально себя обезопасить: до вылета ограничить себя в общении, чтобы не заразиться коронавирусом, приобрести страховку от невыезда и страховку, покрывающую лечение COVID-19. Желательно, чтобы страховка была расширенной и покрывала также нахождение в обсервации, сказала Осипова.

Она отметила, что Таиланд пользуется незначительным спросом среди туристов из России. Это направление снова станет массовым в случае запуска чартерных рейсов, которые сделают поездки туда более доступными по цене, добавила эксперт.

Ранее о том, что турагенты не рекомендуют россиянам ехать в Таиланд из-за высоких рисков получить положительный тест на COVID-19 по прилете со ссылкой на представителя Onlinetur.ru Игоря Блинова сообщил "Коммерсантъ".