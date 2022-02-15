Подлинники работ Дюрера представят в тульском филиале ГИМ к 150-летию музея

ТУЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Девять подлинных гравюр Альбрехта Дюрера впервые вывезут из Государственного исторического музея (ГИМ) в марте 2022 года для показа в тульском филиале, рассказали ТАСС во вторник пресс-службе филиала.

"Всего для выставки "Альбрехт Дюрер и его эпоха. Немецкая гравюра конца XV - первой половины XVI веков из собрания Исторического музея" отобрано около 100 работ. Девять из них - подлинники непосредственно самого Дюрера, их впервые вывезут за пределы Государственного исторического музея. Также будут представлены гравюры, выполненных художниками - его современниками, по работам Дюрера, и ряд других произведений искусства", - сказали в пресс-службе.

Среди включенных в экспозицию гравюр Дюрера - "Святой Иероним в келье", "Меланхолия I", "Рыцарь, Смерть и Дьявол". Последняя, оттиск которой отсутствует в собрании ГИМ, представит Тульский музей изобразительных искусств из своей коллекции. "Также на выставке можно будет увидеть "Портрет Эразма Роттердамского", листы из серии "Гравированные страсти". Эту серию художник считал вершиной своего мастерства", - отметили в пресс-службе, добавив, что общее количество работ может менять по мере формирования выставки.

Посетители увидят работы современников Дюрера, например, Даниэля и Иеронима Хопферов, Ханса Бальдунга Грина, Ханса Зебальда Бехама и ряда других художников. Выставка приурочена к 150-летию ГИМ, она откроется в Туле 1 марта и будет работать в течение месяца, добавили в пресс-службе.

9 февраля исполнилось 150 лет со дня принятия императором Александром II решения о создании Российского исторического музея на Красной площади Москвы. Мероприятия, посвященные полуторавековому юбилею, продлятся весь 2022 год. В план включена обширная программа выставок коллекций крупнейших музеев России и мира.

Филиал ГИМ в музейном квартале Тулы создан в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. На его базе организован ряд просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.