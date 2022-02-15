В Рязанской области с 21 февраля отменят дистант для школьников 5-8-х классов

ТАСС, 15 февраля. Школьники 5-8-х классов в Рязанской области, ранее переведенные из-за пандемии на дистанционное обучение, смогут вернутся к очным занятиям с 21 февраля. Отмена онлайна также касается учреждений дополнительного образования, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

"3 февраля мы ввели так называемую дистанционку для определенной категории учащихся школ и учреждений дополнительного образования. Ввели как временную меру, чтобы обеспечить снижение заболеваемости среди школьников и учителей. Накануне мы с коллегами из Роспотребнадзора обсудили вопрос отмены удаленки. Специалисты считают, что на данный момент обстановка позволяет это сделать. Поэтому с начала следующей недели наши школьники и учителя должны снова вернуться в классы и приступить к привычному графику занятий", - цитируют в пресс-службе губернатора Рязанской области Николая Любимова.

При этом в школах необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, в том числе "входной фильтр", проветривание и дезинфекцию помещений, а также использование антисептиков. Глава региона попросил министерство образования и молодежной политики совместно с главами администраций муниципальных образований обеспечить качественное исполнение всех требований Роспотребнадзора.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 86 830 случаев заболевания, в том числе, 1 553 за последние сутки. Вылечились 63 944 человека, умерли 954. Уровень коллективного иммунитета достиг 57%.