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Пандемия COVID-19

В Рязанской области с 21 февраля отменят дистант для школьников 5-8-х классов

К очным занятиям также вернутся учреждения допобразования

ТАСС, 15 февраля. Школьники 5-8-х классов в Рязанской области, ранее переведенные из-за пандемии на дистанционное обучение, смогут вернутся к очным занятиям с 21 февраля. Отмена онлайна также касается учреждений дополнительного образования, сообщили в пресс-службе правительства региона во вторник.

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"3 февраля мы ввели так называемую дистанционку для определенной категории учащихся школ и учреждений дополнительного образования. Ввели как временную меру, чтобы обеспечить снижение заболеваемости среди школьников и учителей. Накануне мы с коллегами из Роспотребнадзора обсудили вопрос отмены удаленки. Специалисты считают, что на данный момент обстановка позволяет это сделать. Поэтому с начала следующей недели наши школьники и учителя должны снова вернуться в классы и приступить к привычному графику занятий", - цитируют в пресс-службе губернатора Рязанской области Николая Любимова.

При этом в школах необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, в том числе "входной фильтр", проветривание и дезинфекцию помещений, а также использование антисептиков. Глава региона попросил министерство образования и молодежной политики совместно с главами администраций муниципальных образований обеспечить качественное исполнение всех требований Роспотребнадзора.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 86 830 случаев заболевания, в том числе, 1 553 за последние сутки. Вылечились 63 944 человека, умерли 954. Уровень коллективного иммунитета достиг 57%.

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РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПандемия COVID-19
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