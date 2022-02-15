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На закупку лесопожарной техники в России в 2022 году направят более 2 млрд рублей

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, обеспеченность субъектов необходимой техникой составляет почти 93%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей выделено из госбюджета на закупку 7 тыс. единиц лесопожарной техники в текущем году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"В текущем году будет закуплено еще 7 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования. На эти цели из федерального бюджета выделено более 2 млрд рублей", - сообщила она на всероссийском совещании по лесным пожарам во вторник.

По словам Абрамченко, обеспеченность субъектов необходимой техникой составляет почти 93%.

"Три года подряд пожары фигурируют в сводках практически с первых чисел января и до конца декабря. Нужно быть готовыми к тому, что теперь пожароопасный период длится весь календарный год", - подчеркнула вице-премьер.

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РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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