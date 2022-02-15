Эксперты ВОЗ в скором времени поделятся выводами о происхождении коронавируса

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время поделится результатами исследования о происхождении коронавируса. Об этом заявил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Конечно, для того, чтобы определить происхождение вируса, требуется время, - отметил он. - ВОЗ в октябре прошлого года организовала специальную стратегическую консультативную группу по изучению происхождения новых патогенов. И в ближайшее время мы ожидаем услышать результаты, может быть, рекомендации. Эта группа работает над [вопросом о] происхождении SARS-CoV-2, а также разрабатывает специальную систему определения происхождения новых патогенов".

В состав научно-консультативной группы по новым опасным патогенам вошли 28 экспертов. Это, в частности, специалисты из России, Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Китая, США, Франции и ЮАР. Они консультируют ВОЗ в отношении разработки системы определения и ведения исследований происхождения новых патогенов с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая SARS-CoV-2. Эта структура создавалась в целях своевременной оценки рисков вспышек опасных болезней на планете с учетом последствий пандемии коронавируса.