Минздрав утвердил порядок и условия премирования медиков за выявление онкозаболеваний

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минздрав утвердил порядок и условия осуществления денежных стимулирующих выплат медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения. Соответствующий приказ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующий закон, предусматривающий стимулирующие выплаты врачам, вступил в силу 1 января 2020 года. Как пояснили журналистам в пресс-службе Минздрава, за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, подтвержденного при дальнейших исследованиях, врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра и диспансеризации, за исключением руководителя медорганизации, получит 500 рублей. Еще по 250 рублей получат медицинский работник, направивший пациента на осмотр врача-онколога, а также медработник, который своевременно поставил пациента на диспансерное наблюдение.

"Стимулирующие выплаты направлены на увеличение числа впервые выявленных злокачественных новообразований у пациента на ранних стадиях с целью оказания ему своевременной медицинской помощи. Правительство на 2022 год выделило 155 млн рублей на стимулирующие выплаты данным категориям специалистов", - отметили в пресс-службе министерства.

Кроме того, документом устанавливается алгоритм взаимодействия медицинских организаций и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. "Распределение средств по медицинским организациям будет осуществляться территориальными фондами обязательного медицинского страхования, а выплаты медицинским работникам будут поступать ежемесячно", - заключили в Минздраве.