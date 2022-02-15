Монумент защитникам Ленинграда и ТЮЗ в Петербурге внесут в реестр культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, здание Театра юного зрителя и еще несколько памятников советской архитектуры второй половины XX века в Санкт-Петербурге внесут в список выявленных объектов культурного наследия. Как сообщила во вторник пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП), решение принималось после обсуждения на заседании рабочей группы при комитете с участием экспертов.

"Рабочая группа при КГИОП продолжила рассмотрение объектов советской архитектуры периода 1950-1980-х годов. По итогам обсуждения подготовлены проекты распоряжения председателя комитета Сергея Макарова о включении в список выявленных объектов культурного наследия первых четырех объектов из списка, представленного Санкт-Петербургским Союзом архитекторов: Монумент Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева, Главное здание яхт-клуба профсоюзов и Корпус №5 Ленинградского электротехнического института", - говорится в сообщении.

Охранный статус защищает памятники от сноса и самовольной перестройки. Все работы, касающиеся объектов культурного наследия, включенных в реестр, требуют согласований с органами охраны памятников. Статус объекта культурного наследия официально могут присвоить зданию или сооружению не раньше, чем через 40 лет с момента его постройки.

Монумент Героическим защитникам Ленинграда представляет собой сложный комплекс, сочетающий в себе архитектуру, скульптуру и монументально-декоративную живопись, его открыли к 30-летию Победы в 1975 году. Здание ТЮЗа на Пионерской площади - пример переходного стиля между сталинской неоклассикой и модернистской архитектурой 1960-1970-х годов, в градостроительном плане его фасад замыкает перспективу Гороховой улицы и перекликается со зданием Адмиралтейства. Главное здание яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе построили в 1978-1980 годах в рамках подготовки к Олимпиаде-80. Здание пятого корпуса ЛЭТИ представляет собой один из наиболее ранних примеров ленинградского кирпичного брутализма, демонстрирует преодоление догм строгого функционализма в отечественной архитектуре, происходившее на рубеже 1960-1970-х годов.

В пресс-службе КГИОП сообщили, что комитет при участии Санкт-Петербургского союза архитекторов продолжит работу по выявлению памятников советской архитектуры, которые могли бы получить охранный статус. В ближайшее время планируется обсудить архитектурную ценность здания аэропорта Пулково-1.