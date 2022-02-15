В Дагестане открыли Российско-Катарский научно-образовательный центр

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Российско-Катарский научно-образовательный центр открыли на базе Дагестанского государственного университета в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"На базе Дагестанского госуниверситета открылось Российско-Катарское научно-образовательное пространство. Торжественное мероприятие прошло в рамках программы "Наследие Катарского павильона ПМЭФ-2021". С этой целью в вуз прибыли секретарь посольства Государства Катар в Москве Абдулла Юсеф Аль-Сааи и директор офиса знаний и инноваций Катарско-русского центра сотрудничества при посольстве Андрей Егоров. Центр будет функционировать в Научной библиотеке ДГУ", - говорится в сообщении.

По Программе наследия ДГУ были переданы материальные средства Катарского павильона (2 000 кв. м). На этой площади планируется создание пространств для обучения, работы и занятий. Также в ближайшее время вузу предоставят дополнительную материальную поддержку.

"Второй секретарь посольства Государства Катар в Российской Федерации Абдулла Аль-Сааи поддержал инициативы Дагестанского госуниверситета по исследованию арабского наследия региона - проекты по арабскому языку и культурному наследию в партнерстве с катарскими представителями", - добавили в пресс-службе.

Ранее Дагестанский государственный университет и Катарско-российский центр сотрудничества заключили меморандум о взаимопонимании. На Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году университет из Махачкалы стал официальным партнером Программы наследия и устойчивого развития Государства Катар.

Об университете

Дагестанский государственный университет был основан в 1931 году. Это старейший вуз Республики Дагестан, крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Учебно-научная и организационная структура включает два института, 17 факультетов, 99 кафедр, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.