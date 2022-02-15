Уровень выбросов парниковых газов в ЕС снова приблизился к допандемийному

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Выбросы парниковых газов в странах ЕС составили 881 млн тонн эквивалента CO2 в третьем квартале 2021 года, что всего лишь на 10 млн тонн меньше по сравнению с аналогичным последним предпандемийным периодом 2019 года. Об этом во вторник сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Исследователи связывают это увеличение во многом с эффектом восстановления экономики объединения после резкого снижения активности предприятий из-за пандемии коронавируса. В большинстве государств Евросоюза в третьем квартале 2021 года наблюдалось увеличение выбросов парниковых газов по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, что отражает восстановление после пандемии.

Выбросы парниковых газов в экономике ЕС в третьем квартале 2021 года в среднем увеличились на 6% по сравнению с тем же кварталом позапрошлого года. Наибольшее увеличение парниковых выбросов в Евросоюзе в прошлом году по сравнению с 2020 годом было зарегистрировано в Болгарии (+22,7%), в Латвии (+16,2%) и в Греции (+13,1%). С другой стороны, в некоторых странах ЕС наблюдалось снижение. Больше всего оно было заметно в Словении (-2,6%), в Люксембурге (-2,3%) и в Нидерландах (-1,6%).

Значительная часть выбросов парниковых газов, пришлась на промышленное производство (23% от общего объема), электроснабжение (21%), а также домашние хозяйства и сельское хозяйство (по 14%).