В Севастополе завершат первые объекты музея-заповедника в третьем квартале этого года

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство первых объектов уникального музея-заповедника "Херсонес Таврический" идет по графику, планируемый срок завершения работ - III квартал 2022 года, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны.

"Сегодня рабочее совещание на объекте провел заместитель министра обороны Тимур Иванов. Тимур Иванов в ходе своего визита совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым оценил ход строительства детских центров, провел совещание с руководителями проекта и подрядчиками. Ежедневно на первых объектах масштабного музея-заповедника "Херсонес Таврический" трудятся 1 200 рабочих, 100 инженерно-технических специалистов, 75 единиц техники. Планируемый срок завершения работ - III квартал 2022 года", - говорится в сообщении.

Военные строители завершают возведение здания Детского художественно-эстетического центра, монолитные работы выполнены на 95%. "Сейчас специалисты ВСК делают перегородки здания, занимаются черновой отделкой помещений, прокладывают водопровод и канализацию, устанавливают оконные блоки и подвесную систему фасада. В ближайшее время они приступят к монтажу стропил кровли здания и установке дверей. Выполнено: армирование монолитных конструкций - 1 050 тонн; бетонирование монолитных конструкций - 5 853 кубометров", - уточняется в сообщении.

Общая площадь застройки Детского художественно-эстетического центра составляет 2 699 кв. м. "Это будет единое трехэтажное здание, состоящее из пяти корпусов, с цоколем и мансардой, по форме напоминающее букву "П" с закрытым внутренним двориком. При создании проекта детского комплекса архитекторы вдохновлялись традициями дворцового строительства: здесь есть анфилады, колоннады, множество декоративных элементов, а на площади перед центром будет сделан фонтан. В центре одновременно смогут заниматься 350 детей, а его пропускная способность - 500 учащихся", - отмечается в сообщении.

Одновременно идут работы в детском центре "Корсунь" площадью 12 259 кв. м. "Это тоже будет единое трехэтажное здание, состоящее из пяти корпусов, с цоколем и мансардой. В нем появятся 550 помещений и классов. Здесь смогут заниматься 260 детей. На объекте уже подготовлена фундаментная плита, военные строители завершили устройство монолитных стен колонн и перекрытий цокольного этажа, приступили к возведению стен и колонн первого этажа, прокладывают инженерные коммуникации", - отмечается в сообщении.

Разработан и проходит согласование проект благоустройства территории с высадкой дополнительных газонов, деревьев и кустарников, строительством пешеходных дорожек и паркинга для транспорта, уточняется в сообщении. В связи с тем, что во время Великой Отечественной войны в Севастополе шли ожесточенные бои, перед началом строительства здесь силами инженерных войск Минобороны РФ провели разведку, поиск старых снарядов и разминирование территории. Проектирование и строительство ведутся с учетом возможной сейсмологической активности, конструкции рассчитаны на землетрясения до 9 баллов. Перед началом работ на этом месте проведены археологическая разведка и изыскания, около 150 тыс. обнаруженных экспонатов исследовали ученые. Многие из них в будущем будут экспонироваться в музейных пространствах "Херсонеса Таврического".

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Ранее сообщалось, что археологи проводят раскопки на территории бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка. В эллинистический, античный периоды и Средневековье здесь был пригород Херсонеса.