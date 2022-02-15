В центре Петербурга открыли почтовое отделение с историческим индексом города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. "Почта России" открыла свой круглосуточный флагманский офис в Доме журналиста на Невском проспекте в Петербурге. Почтовому отделению присвоили исторический индекс 190000, использовавшийся ранее Главпочтамтом, который служил главным отделением связи имперского Петербурга и советского Ленинграда, рассказала журналистам во вторник заместитель директора макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Ксения Ефимова.

"Индекс 190000, который обслуживал клиентов в здании Главпочтамта, долгое время находился закрытым. Весь клиентский трафик был перераспределен на 12 отделений в данном районе, что создавало неудобства. Ключевой задачей при реализации этого нового проекта было вернуть городу этот индекс. Конечно, наши клиенты писали его на конвертах, но физически его не существовало", - сказала Ефимова на церемонии открытия нового отделения.

Как отметил директор макрорегиона "Северо-Запад" "Почты России" Дмитрий Серебренников, новое круглосуточное отделение в историческом здании на Невском проспекте будет служить образцовой моделью для дальнейшего развития сети отделений связи компании. Новые технологии и продукты компании для физических и юридических лиц в первую очередь будут внедряться во флагманском отделении.

Само здание первой половины XIX века на Невском проспекте, в котором размещается новый почтовый офис и Дом журналиста, является объектом культурного наследия, принадлежавшим генералу артиллерии и герою Отечественной войны 1812 года Ивану Сухозанету. Здесь же вместе с отделением связи планируется позже разместить центр филателии, который позволил бы собираться коллекционерам марок и проводить спецгашения марок "Почтой России" на постоянной площадке.

Директор макрорегиона Дмитрий Серебренников при этом подчеркнул, что "Почта России" сохраняет в силе планы по реконструкции исторического Главпочтамта Петербурга. Сейчас проводится экспертиза и оценка состояния здания, идет разработка проектно-сметной документации для основных конструктивных элементов здания. По его словам, документы планируется подготовить к середине этого года.