В Ростовской области горячая линия по коронавирусу будет обслуживаться роботом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Робот для обслуживания пациентов, в том числе для записи на прием к врачу, будет задействован в Ростовской области на горячей линии по коронавирусу. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения региона Юрий Кобзев на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава регионального Минздрава признал, что в области есть проблемы с дозвоном в поликлиники. Наибольшую нагрузку амбулаторное звено испытывает с 07:00 до 10:00 и около 16:00.

"Должен заработать робот, который будет осуществлять общение с пациентами и осуществлять переадресацию и запись на прием в поликлинику", - сказал Кобзев.

Глава Минздрава области добавил, что в регионе реализовали возможность дозвона в поликлинику через телефоны горячих линий 112 и 122.

Ситуация в регионе

В пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева 15 февраля сообщили о том, что глава региона заразился коронавирусом. С14 февраля губернатор находится на больничном.

"Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме. Он находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы", - отметили в пресс-службе.

По последним данным, количество случаев заражения в Ростовской области увеличилось до 270 879, выздоровели 203 695 человек, умерли 10 180. Коэффициент распространения инфекции - 1,3. В области ввели ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.