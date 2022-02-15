В Магаданской области построят семь соцобъектов по дальневосточной концессии к 2025 году

ТАСС, 15 февраля. Правительство Магаданской области запланировало построить семь социальных объектов за три года с применением механизма дальневосточной концессии, в том числе две школы и центр реабилитации. Об этом сообщила во вторник пресс-служба полномочного представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе.

"Использование новой модели государственно-частного партнерства, разработанной Минвостокразвития России, позволит в следующие три года построить сразу семь новых объектов социальной инфраструктуры в регионе: школы, многопрофильный центр реабилитации и лыжный стадион в Магадане, жилой корпус и спортивно-оздоровительный комплекс для детского лагеря "Северный Артек", новый корпус Магаданского областного детского дома в поселке Ола", - говорится в сообщении.

В частности, две школы построят в новом микрорайоне Гороховое в Магадане. Первая, на тысячу мест, позволит сократить на 30% количество учащихся во вторую смену. Вторая школа с детским садом рассчитана на 657 учащихся и предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. Многопрофильный реабилитационный центр сможет принимать порядка 600 жителей ежегодно, а на лыжном стадионе имени Елены Вяльбе предполагается проводить тренировки и соревнования всероссийского уровня.

Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в детском лагере "Северный Артек", согласно прогнозам, сможет принимать 1,5 тыс. детей ежегодно. "Здесь откроется первый в регионе круглогодичный центр для выявления, поддержки и развития талантов по модели сочинского "Сириуса". В нем будет 12 профильных смен. При этом новый оздоровительный центр с бассейном будет доступен как артековцам, так и ребятам из трех детских лагерей, расположенных поблизости", - уточнили в пресс-службе.

При Магаданском областном детском доме будет дополнительно обустроено 100 мест, после чего туда переведут детей из детского дома имени А.Н. Логунова, расположенного в здании 1957 года постройки в 420 км от Магадана. Общий объем инвестиций во все проекты превышает 9,6 млрд рублей, при этом федеральное финансирование по дальневосточной концессии составит 6,9 млрд рублей.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что стоимость строительства школы на 1 тыс. мест составит 2,1 млрд рублей, жилья для детского лагеря "Северный Артек" - 1,2 млрд рублей и центра реабилитации - 1,4 млрд рублей. "Пристрой на 100 мест для магаданского областного детского дома в поселке Ола - 900 млн рублей. <…> Поддержка из федерального бюджета будет оказываться по механизму единой субсидии: в 2022 году - 220 млн рублей, 2023 году - 350 млн рублей, и далее будет запланирована в рамках бюджетного планирования до 2035 года поддержка из госпрограммы по развитию Дальнего Востока в среднем с 2026 года по 2035 год в объеме 539 млн рублей в год", - сказал он.

О концессии

Реализация программы "Дальневосточная концессия" началась на Дальнем Востоке в сентябре 2021 года. Соглашения о запуске пилотных проектов были подписаны на Восточном экономическом форуме. По программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Предполагается, что новый механизм позволит в четыре-пять раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 500 млрд рублей до 2024 года.