РЭО вложит в мусорные заводы Иркутской области более 7 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор подписал дорожную карту по строительству до 2025 года предприятий обращения с бытовыми отходами в Иркутской области. Объем инвестиций превысит 7 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба РЭО.

"Мы начали работу буквально в конце октября, и за несколько месяцев очень инициативной работы с командой субъекта смогли подготовить план по развитию отрасли обращения с отходами в объемах, необходимых для выполнения показателей 2030 года, под ключ к 2024 году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей, как раз из так называемых источников зеленых облигаций. Во-вторых, есть новая мера поддержки, утвержденная правительством, - нам предоставлена возможность осуществлять компенсацию купонного дохода, что позволяет предоставлять беспрецедентно дешевые финансовые ресурсы на возвратной основе. В Иркутской области мы планируем предоставить инвесторам ресурсы на 12 лет под процентную ставку около 4-4,5%. Мы несколько таких проектов рассматриваем в южной части региона", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточнили в РЭО, к 2025 году модернизируют и возведут объекты в двух зонах - Южной и Северной. Планируется подписание концессионных соглашений, по которым РЭО будет оказывать меры поддержки в виде финансирования. Это позволит региону в 2024 году получить достижение показателей нацпроекта "Экология" - в два раза сократить объемы захоронения, построить полноценную систему утилизации, включая переработку в готовые изделия.

"Дополнительно к этому мы планируем подписание соглашения по развитию инфраструктуры так называемой центральной экологической зоны. Это поручение, которое было получено по итогам визита вице-премьера Виктории Абрамченко. Совместно с регионом мы уже не только с Иркутской областью, но и с Бурятией будем развивать полноценную систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая исключит объекты размещения отходов - полигоны - на территории этой зоны", - добавил Буцаев.

В 2022 году планируется внесети изменения в территориальную схему обращения с отходами Иркутской области и согласовать их с федеральной схемой.

"Сегодня мы подписали соглашение по созданию комплексных центров по обращению с отходами. Для нас это очень важное событие. В течение нескольких месяцев мы вели консультации с РЭО. И здесь очень важно понимание, что схема утилизации ТКО сегодня формируется с понятием всех жителей и операторов, которые участвуют в этом процессе. И самое главное, эти комплексные центры имеют несколько функций - сортировка, переработка и хранение. Из них показатели, которые определены и в указах президента, и в нормативных актах правительства, 50% будет точно переработка. И я уверен, это серьезный вклад в экологическую стабильность Иркутской области", - сказал губернатор области Игорь Кобзев, чьи слова приводит РЭО.

О мусорной реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.