В Дагестане планируют благоустроить 179 территорий до конца года

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2022 году планируют благоустроить по нацпроекту 179 территорий. На эти цели направят более 986 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году планируется благоустроить 179 территорий, из которых 62 дворовых и 117 общественных, в 47 муниципальных образований. На эти цели предусмотрено 986,6 млн рублей, в их числе 80 млн рублей по проекту города Буйнакска - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году", - говорится в сообщении.

В 2022 году на территории республики пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в первоочередном порядке в 2023 году. По словам врио министра строительства Дагестана Артура Сулейманова, в конкурсе принимают участие населенные пункты региона с населением свыше 20 тыс. человек.

"Голосование состоится с 15 апреля по 30 мая. <…> Чтобы отдать свое предпочтение какой-либо территории, нужно зайти на единую федеральную платформу gorodsreda.ru, выбрать регион и проголосовать за один из предложенных вариантов", - отметил Сулейманов.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". В 2021 году, в рамках реализации данного проекта, новый облик приобрели 223 общественных пространства Дагестана.