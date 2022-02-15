Дагестан направит на капремонт 60 объектов здравоохранения более 157 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 15 февраля./ТАСС/. Более 157 млн рублей в 2022 году выделят на капитальный ремонт 60 объектов здравоохранения в Дагестане. Об этом во вторник ТАСС сообщила руководитель пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова.

"На выполнение работ по капитальному ремонту 60 объектов здравоохранения предусмотрено финансирование в размере 157,24 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 153,70 млн рублей, из республиканского бюджета 3,54 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, работы организуют в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения"

Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения" утверждена на пятилетний период (2021-2025 годы).