Путин по видеосвязи выступит на итоговой коллегии МЧС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи выступит на расширенном заседании коллегии МЧС России.

О том, что в планах главы государства есть такое мероприятие, журналистам ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Накануне он подтвердил ТАСС, что встреча состоится в среду.

Традиция коллегий

Президент традиционно посещает итоговые заседания ряда силовых, правоохранительных и других структур. Как правило, в открытой части мероприятия он дает оценку работе ведомства за прошедший год и ставит задачи на перспективу.

В коллегиях МЧС также участвуют представители парламента, администрации президента, правительства России, начальники главных управлений министерства по регионам.

Кроме того, Путин регулярно проводит встречи, совещания и другие мероприятия с руководством ведомства.

Кадровый вопрос

Пресс-секретарю президента РФ ранее задавали вопрос, может ли на предстоящей коллегии быть названо имя нового министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Песков не стал комментировать эту тему, отметив, что Кремль традиционно не анонсирует кадровые решения.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Президент присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.

Спустя два дня, 10 сентября прошлого года, врио руководителя МЧС был назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Ранее он занимал должность первого замглавы ведомства.

Итоги работы за год

В конце декабря Чуприян рассказал в интервью ТАСС, что за неполный 2021 год сотрудники МЧC спасли почти 180 тыс. человек, ликвидировали свыше 360 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, за этот период они потушили около 370 тыс. пожаров, обезвредили около 40 тыс. взрывоопасных предметов, провели 46 гуманитарных операций, дезинфицировали 40 тыс. социально значимых объектов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Он отмечал, что МЧС будет настойчиво повышать уровень профессиональной подготовки спасательных формирований, исключив "шоковую терапию" в виде их реорганизации. Среди других задач Чуприян назвал развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", улучшение качества оказания государственных и муниципальных услуг, внедрение технологии искусственного интеллекта при прогнозировании ЧС и их ликвидации.