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Ученые спрогнозировали низкий уровень вылова лосося на Дальнем Востоке летом 2022 года

Он может составить 264 тыс. тонн

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Вылов во время лососевой путины 2022 года на Дальнем Востоке может оказаться самым низким за последние 12 лет, сообщается на сайте правительства Камчатского края со ссылкой на предварительные прогнозы отраслевой науки.

"Руководитель департамента анадромных рыб России ФГБНУ "ВНИРО" Альбина Канзепарова в своем докладе отметила, что общий объем вылова тихоокеанских лососей, по предварительным прогнозам, на Дальнем Востоке может составить 264 тыс. тонн. Это самый низкий ожидаемый уровень вылова за последние 12 лет. Традиционно первое место по вылову лососей в 2022 году будет за Камчаткой - предполагается, что регион сможет добыть 137 тыс. тонн водных биоресурсов, далее Сахалин - 87 тыс. тонн и Хабаровск - 30 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В лососевом промысле в 2021 году на Камчатке участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство было организовано на 80 рыболовных участках. Рыбаки добыли в общей сложности рекордные 440 тыс. тонн лосося.

Лососевая путина - сезон интенсивного вылова рыбы лососевых пород, попадает на лето и начало осени.

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