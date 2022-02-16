В Красноярском крае в 2021 году план лесовосстановительных работ перевыполнили на 12,6%

КРАСНОЯРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Лесовосстановление в Красноярском крае проведено на 104,4 тыс. га, что на 12,6% превышает план на 2021 год, сообщили ТАСС в региональном министерстве лесного хозяйства.

"В 2021 году на 12,6% перевыполнен план лесовосстановительных работ. Лесовосстановление проведено на площади 104,4 тыс. га в 56 лесничествах Красноярского края", - сказали в министерстве.

В ведомстве также отметили, что в прошлом году соотношение площади восстановленных лесов к вырубленным и погибшим составило 61,2% при плане 51,3%. Регион полностью обеспечивает себя саженцами и семенами, на его территории действуют 30 лесных питомников. Ежегодно выращиваются саженцы сосны, кедра, ели, лиственницы, часть продукции краевых питомников идет в другие регионы. По итогам прошлого года в 1,5 раза перевыполнен план по заготовке семян хвойных пород деревьев.

В крае сосредоточено более 10% лесов страны. По федеральному проекту "Сохранение лесов", который входит в нацпроект "Экология", к 2024 году в регионах необходимо уравновесить площадь выбываемых и восстанавливаемых лесов, то есть восстанавливаться должно столько же, сколько вырубается и гибнет.