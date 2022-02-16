В Москве начался прием заявок на конкурс "Наследие моего района"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в IV городском конкурсе детского рисунка "Наследие моего района" стартовал в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Конкурс детского рисунка "Наследие моего района" проходит четвертый год подряд. За это время количество участников выросло в шесть раз. Если в 2019 году свои работы прислали 500 ребят, то в прошлом - уже три тыс. Это говорит о том, что юные москвичи интересуются историей районов, в которых они живут. А расширить им кругозор, в том числе, помогают опубликованные на сайте конкурса онлайн-лекции и мастер-классы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Свои работы могут отправить школьники в возрасте от семи до 15 лет. Для этого необходимо заполнить электронную анкету и прикрепить рисунок. Прием заявок продлится до 25 апреля. На выбор можно использовать гуашь или акварель, формат рисунка - А3. Полная информация о конкурсе представлена на посвященном ему сайте. Там же в начале июня объявят победителей.

В этом году жюри оценит рисунки сразу в восьми номинациях, среди которых есть две новые - "Москва Петра I" и "Жизнь внутри здания". Первую посвятили 350-летию со дня рождения Петра Великого. Для рисунка можно выбрать любое место в столице, связанное с императором. Вторая номинация - о "жизни" исторических зданий в современном городе. Как они становятся точками притяжения для москвичей, которые стремятся попасть в музеи, театры, кафе и библиотеки. Конкурсантам необходимо изобразить такие моменты жизни одного из зданий в своем районе.

Участников разделят на возрастные группы - от семи до 11 и от 12 до 15 лет, победителей определят в категориях "Профессионал" и "Любитель". Рисунки в категории "Любитель" пройдут три этапа отбора: районный, окружной и городской. Профессиональные работы оценят в рамках окружного и городского этапов.

Организатор конкурса - департамент культурного наследия Москвы - предлагает участникам нарисовать архитектурные памятники своего района. В основной номинации необходимо изобразить любой важный объект. Также можно принять участие в номинациях "Памятники-герои", "Парки и усадьбы Москвы", "Мосты и набережные Москвы". Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена номинация "Особый взгляд". В прошлом году в ней приняли участие около сотни детей.