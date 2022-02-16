Коэффициент распространения коронавируса в РФ опустился ниже единицы впервые с 9 января

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился до 0,92. Он оказался ниже единицы впервые с 9 января, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель остается выше единицы только в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - Воронежской области (1,16), Пермском крае (1,02) и Ростовской области (1,01).

В Нижегородской области индикатор равен 0,97, в Красноярском крае - 0,93, в Самарской области - 0,91, в Свердловской - 0,87. В Санкт-Петербурге коэффициент упал до 0,66, в Москве - до 0,62, в Подмосковье - до 0,57, что для области стало минимумом с марта 2021 года.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.