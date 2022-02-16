Страницу главы Ингушетии заблокировали в Instagram

МАГАС, 16 февраля. /ТАСС/. Официальная страница главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в Instagram заблокирована, ведется работа по обжалованию решения, также выясняются причины блокировки, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства региона.

"Официальная страница главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в социальной сети Instagram заблокирована. На данный момент управлением пресс-службы отправлено официальное обращение в службу техподдеркжки соцсети для обжалования решения. Компетентными лицами ведется работа по выяснению обстоятельств и причин блокировки, а также предпринимаются все необходимые действия по восстановлению аккаунта", - говорится в сообщении.

Аккаунты Калиматова в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook, а также в мессенджере Telegram остаются активными. В Instagram у главы региона более 133 тыс. подписчиков.

"Мою страницу в социальной сети Instagram заблокировали. Нарушений регламента пользования соцсетью не допускал, и причина ограничения доступа на страницу пока непонятна. Моя пресс-служба разбирается с этим вопросом", - написал глава республики в своем Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что со всеми текущими новостями о деятельности главы и правительства республики можно ознакомиться на сайтах ingushetia.ru и pravitelstvori.ru, а также на странице регионального правительства в Instagram.