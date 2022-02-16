Путин 17 февраля выступит на итоговой коллегии МВД

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 февраля, примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2021 год, а также определены приоритеты на 2022 год", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в среду Путин в режиме видеосвязи примет участие в расширенном заседании коллегии МЧС России.

Президент традиционно посещает итоговые заседания ряда силовых, правоохранительных и других структур. Как правило, в открытой части мероприятия он дает оценку работе ведомства за прошедший год и ставит задачи на перспективу.