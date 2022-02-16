Нарусова внесла в Думу законопроект о наказании за пытки с нарушением требований

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Законопроект сенатора Людмилы Нарусовой об ужесточении наказания за пытки был внесен в Госдуму без официального отзыва правительства, это нарушение установленных требований. Об этом в среду на пленарном заседании палаты заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина.

Данный вопрос поднял первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов, он предложил рассмотреть 22 февраля законопроект Нарусовой и инициативу глав комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса, которая также касается ответственности за пытки. По его мнению, законопроекты должны быть рассмотрены как альтернативные.

"По проекту сенатора Нарусовой не поступил официальный отзыв правительства, поэтому не соблюдены требования, которые необходимы [при внесении поправок] к Уголовном кодексу", - сказала Панькина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны напомнил, что в таких случаях также необходим отзыв Верховного суда.

В понедельник Нарусова сообщила ТАСС, что внесла в Госдуму пакет законопроектов, направленных на борьбу с пытками в исправительных учреждениях. В частности, в одном из проектов пытки выделяются в самостоятельный состав преступления с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы. Другая законодательная инициатива вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, она позволит обвиняемому отказаться в суде от данных на стадии досудебного разбирательства показаний, даже если они были даны в присутствии защитника. Сейчас закон не допускает такой возможности.