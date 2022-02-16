Путин подписал закон о праве кабмина определять порядок выплаты вознаграждения присяжным

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство правом устанавливать порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям судов общей юрисдикции. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, был принят Госдумой 26 января и одобрен Советом Федерации 11 февраля.

Согласно аннотации на сайте Совфеда, инициатива была разработана в соответствии с поручением кабмина, она дополняет новым положением закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации". Согласно изменениям, порядок выплаты присяжным компенсационного вознаграждения будет устанавливаться правительством.

"Федеральный закон позволит повысить гарантии материального обеспечения присяжных заседателей при осуществлении правосудия по уголовным делам и упорядочить процедуру выплаты им компенсационного вознаграждения", - указывается в сопроводительных материалах.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Как пояснял ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, по действующим законам за время исполнения присяжным заседателем его обязанностей суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка заседателя по месту его основной работы за такой период.