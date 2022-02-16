Путин подписал закон о статусе ветерана для прокуроров, работавших в Чечне в девяностых

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов боевых действий прокуроров и следователей, исполнявших служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике в 1994-1996 годах и в ходе контртеррористических операций на Севером Кавказе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот закон был принят Госдумой 26 января и одобрен Советом Федерации 11 февраля.

В закон "О ветеранах" внесены поправки, согласно которым статусом ветерана боевых действий наделяются прокуроры и следователи, выполнявшие служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чечне с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, а также в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года.

"Основным условием отнесения прокурорских работников и следователей к данной категории ветеранов боевых действий будет подтвержденный факт выполнения служебных обязанностей в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях РФ, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона", - указывалось в пояснительной записке к документу.