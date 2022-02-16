Минздрав выдал разрешение на испытание вакцины от ковида на основе вирусоподобных частиц

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минздрав России выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение I-II фаз клинических исследований вакцины против нового коронавируса на основе вирусоподобных частиц (VLP). Соответствующая информация опубликована в среду в государственном реестре министерства.

Как следует из реестра, исследование I/II фазы будет проводиться на добровольцах в возрасте 18-55 лет "для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата - вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2)".