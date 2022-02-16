Кабмин Киргизии сообщил о договоренности возобновить железнодорожное сообщение с Россией

БИШКЕК, 16 февраля. /ТАСС/. Железнодорожное пассажирское сообщение между Киргизией и Россией возобновится с 21 февраля. Договоренность об этом была достигнута в ходе состоявшегося в среду в Алма-Ате первого заседания киргизско-казахстанской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщила пресс-служба кабмина Киргизии.

"Достигнута договоренность о возобновлении с 21 февраля 2022 года регулярных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом через территорию Казахстана из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Для всех пассажиров обязательным будет являться наличие теста на COVID-19, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Казахстана или сертификата о вакцинации с использованием приложения "Путешествую без COVID-19", - говорится в сообщении.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Киргизией и Россией было прервано весной 2020 года из-за пандемии. Бишкек и Москва после этого неоднократно выражали готовность восстановить регулярные пассажирские рейсы, однако не могли сделать этого из-за позиции казахстанской стороны.

Поезда из Киргизии в РФ могут следовать лишь через территорию Казахстана.

Кроме того, как сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана, участники рабочей группы договорились, что государственная налоговая служба при Министерстве финансов Киргизии с 16 февраля обеспечит электронными счетами-фактурами (ЭСФ) товары, экспортируемые в страны ЕАЭС. "В случае отсутствия ЭСФ на перевозимый товар комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан проводит контрольные мероприятия. При импорте товаров из Кыргызской Республики в Республику Казахстан по рисковым автотранспортным средствам контрольные мероприятия проводятся в пункте назначения", - пояснили в пресс-службе.

При этом казахстанский комитет госдоходов с 1 апреля 2022 года при экспорте товаров в Киргизию обеспечит наличие электронных сопроводительных накладных на перевозимый товар. В случае их отсутствия киргизская государственная налоговая служба будет проводить контрольные мероприятия.