Путин поддержал проведение в конце года юбилейного съезда судей РФ в Кремлевском дворце

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Верховного суда о проведении в конце ноября Х (юбилейного) Всероссийского съезда судей, а также торжественного мероприятия по случаю 100-летия образования Верховного суда России в Государственном Кремлевском дворце. Об этом говорится в опубликованном на портале нормативно-правовых актов распоряжении главы государства.

"Согласиться с предложением Верховного суда Российской Федерации о проведении в Государственном Кремлевском дворце юбилейного Х Всероссийского съезда судей - 29 ноября - 1 декабря 2022 года, торжественного заседания, посвященного 100-летию Верховного суда Российской Федерации <…> - 1 декабря 2022 года", - говорится в распоряжении.

Съезд судей РФ является высшим органом судейского сообщества и правомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества, в том числе по вопросам развития судебной системы. Он созывается раз в четыре года. Юбилейный съезд должен был пройти еще в декабре 2020 года, но его проведение дважды переносилось из-за пандемии коронавируса.

Верховный суд России был основан в январе 1923 года. В царской России роль высшего судебного органа исполнял Правительствующий сенат. Верховный суд был образован спустя пять лет после революции с началом восстановления судебной системы. В мае 1922 года были приняты положения об адвокатуре и прокуратуре, а 31 октября 1922 года - положение о судоустройстве РСФСР, которым вместо множества разного рода трибуналов и внесудебных органов устанавливалась единая трехзвенная система судов: народный суд - губернский суд - Верховный суд РСФСР. 10 января 1923 года был объявлен временный состав суда, а 23 февраля утвержден штат Верховного суда РСФСР из 34 судей. В распоряжение суда было передано семь легковых и два грузовых автомобиля, три мотоцикла, шесть лошадей, три легковых и два грузовых экипажа, пять саней. Верховный суд РСФСР первоначально был размещен в трех зданиях на Пречистенском (с 1924 года на Гоголевском) бульваре.