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В Нижнем Новгороде из роддома выписали младенца, которого якобы не хотели отдавать матери

Врачи также дали рекомендации о дальнейшему обследованию и амбулаторному лечению новорожденного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 февраля. /ТАСС/. Младенца, которого, по сообщениям СМИ, якобы не хотели отдавать роженице из нижегородского роддома, выписали из медучреждения после проведения необходимого обследования и терапии. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы Яна Лантратова, Игорь Ананских ("Справедливая Россия - За правду") и Сергей Шаргунов (КПРФ) попросили министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко провести проверку публикаций в СМИ об отказе нижегородского роддома отдать роженице младенца из-за долга.

"По информации Министерства здравоохранения Нижегородской области, ребенку, находившемуся в областном перинатальном центре "ГКБ № 40", провели необходимые обследования и терапию. В удовлетворительном состоянии ребенок передан матери, которая к этому времени оформила свидетельство о рождении ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что также были даны рекомендации по дальнейшему обследованию и амбулаторному лечению новорожденного. По данным администрации больницы, претензий к медицинской организации женщина не имела.

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