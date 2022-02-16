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Синоптики предупредили о снегопадах в Крыму

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильных снегопадах и усилении ветра до 25 м/с 17 и 18 февраля в Крыму. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

Днем в среду в Симферополе ясное небо и без осадков, воздух прогрелся до 11 градусов тепла. Снега практически нигде нет.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 17 февраля, в течение суток 18 февраля в Крыму ожидаются: усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с; 18 февраля дождь, днем в горах со снегом, в центральных южных восточных районах и в горах очень сильные осадки", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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