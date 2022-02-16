Приставы в 2021 году в Москве взыскали с должников более 131 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в 2021 году взыскали с должников более 131 млрд рублей - на треть больше, чем годом ранее. Об этом говорилось на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве, по итогам работы за 2021 год.

"Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила 131,8 млрд рублей, в том числе 15,4 млрд в пользу физических лиц, 45,8 млрд - в пользу юридических лиц", - привели в пресс-службе Главного управления цифры, озвученные на коллегии главным судебным приставом Москвы Сергеем Замородских. Ранее сообщалось, что годом ранее - в 2020 году - столичные приставы взыскали 94 млрд рублей, а пиковым был 2019 год, когда объем взысканных московскими приставами долгов составил почти 100 млрд рублей.

"В консолидированный бюджет Российской Федерации (в 2021 году - прим. ТАСС) перечислено 70,2 млрд рублей, в том числе исполнительский сбор на сумму свыше 3,7 млрд рублей. Бюджет Москвы пополнен на 14,7 млрд рублей", - сообщили в главке.

За минувший год московскими судебными приставами окончено и прекращено более 4,6 млн исполнительных производств.