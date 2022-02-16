Невыездные москвичи в 2021 году выплатили долги на 7,9 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Москвичи, ставшие невыездными из-за долгов, в 2021 году выплатили почти 8 млрд рублей. Об этом сообщил главный судебный пристав столицы Сергей Замородских на коллегии Главного управления ФССП по Москве по итогам работы за 2021 год.

"В результате применения к должникам меры понуждения в виде ограничения права на выезд из Российской Федерации взыскано 7,9 млрд рублей, в том числе по алиментным обязательствам - 115,5 млн рублей", - сообщил Замородских, чьи слова привели в пресс-службе главка судебных приставов.

Объем взысканных долгов за счет ограничения выезда почти вдвое превысил объем долгов, взысканных за счет продажи имущества. Как отмечалось на коллегии, за 12 месяцев 2021 года от принудительной реализации имущества должников, в том числе заложенного, получено 4,4 млрд рублей.

За счет ограничения в водительских правах с московских должников в минувшем году взыскано 353,8 млн рублей, из них большая часть - 331 млн рублей - с должников по алиментам.

На конец 2021 года в отношении жителей столицы действовало более 232 тыс. постановлений о временном ограничении выезда из РФ, из них 16 тыс. - в отношении должников по алиментам. Кроме того, 44,8 тыс. столичных должников встретили новогодние праздники с ограничением в водительских правах, 5,7 тыс. из них составили неплательщики алиментов.